المملكة تشارك في «تجديد الفكر والعلوم»

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يرأس وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ د. عبداللطيف آل الشيخ وفد المملكة المشارك في أعمال مؤتمر الأزهر العالمي لتجديد الفكر والعلوم الإسلامية، الذي ينظمه الأزهر في العاصمة المصرية القاهرة، برعاية الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، والذي ينطلق غدا بمشاركة نخبة من كبار القيادات والشخصيات السياسية والدينية البارزة على مستوى العالم. وتأتي مشاركة الوزير آل الشيخ بالمؤتمر تلبية لدعوة من فضيلة شيخ الأزهر د. أحمد الطيب، حيث يلقي كلمة في أعمال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الذي يناقش ست قضايا رئيسة، منها ما يتعلق بقضية تجديد العلوم الإسلامية، وكيفية إعداد داعية إسلامي واع، وآليات تجديد الخطاب الديني، وعلوم اللغة والقرآن والسنة وأصول الفقه والكلام والعقيدة والفلسفة. ويهدف المؤتمر إلى تجديد الخطاب الديني، وتصحيح المفاهيم المغلوطة التي علقت بأذهان البعض.

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