شكرا لقرائتكم خبر عن القيادة تهنئ الهند وكومنولث أستراليا بذكرى اليوم الوطني والان نبدء بالتفاصيل
كما بعث خادم الحرمين -حفظه الله-، برقية تهنئة للجنرال ديفيد هيرلي الحاكم العام لكومنولث أستراليا، بمناسبة ذكرى يوم أستراليا. وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب كومنولث أستراليا الصديق اطراد التقدم والازدهار.
وبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة لرئيس جمهورية الهند رام ناث كوفيند، بمناسبة ذكرى يوم الجمهورية لبلاده. وأعرب سمو ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية الهند الصديق المزيد من التقدم والازدهار كما بعث سمو ولي العهد برقية تهنئة للجنرال ديفيد هيرلي، الحاكم العام لكومنولث أستراليا، بمناسبة ذكرى يوم أستراليا. وأعرب سموه عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب كومنولث أستراليا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.
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