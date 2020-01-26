شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان يغيث العالم بـ1130 مشروعا والان نبدء بالتفاصيل
» اليمن
ونفذ المركز في اليمن حتى ديسمبر الماضي 405 مشاريع، بقيمة مليارين و926 مليونا و747 ألف دولار بالتعاون مع 80 شريكا.
وكان للقطاع الصحي 183 مشروعا، وقطاع الأمن الغذائي 70 مشروعا، و25 مشروعا نفذت في مجال دعم وتنسيق العمليات الإنسانية، و21 مشروعا في التعافي المبكر، و23 مشروعا في قطاع المياه والإصحاح البيئي، و20 مشروعا في مجال الإيواء، و19 مشروعا في الحماية، و15 مشروعا في القطاع التعليمي، و7 مشاريع في الخدمات اللوجستية، و5 مشاريع في التغذية، ومشروع واحد في الاتصالات في حالات الطوارئ، فضلا عن 16 مشروعا في قطاعات أخرى.
» فلسطين
وعن فلسطين فقد نفذ المركز 83 مشروعا للمحتاجين فيها بقيمة إجمالية تبلغ 355 مليونا و872 ألف دولار، بالتعاون مع 17 شريكا، حيث نُفذ 18 مشروعا في القطاع الصحي، و31 مشروعا في الأمن الغذائي، و11 مشروعا في الإيواء، و11 مشروعا آخر في قطاع التعليم، ومشروعان في الخدمات اللوجستية، ومشروعان في المياه والإصحاح البيئي، ومشروعان في التعافي المبكر، ومشروع في الحماية، ومشروع في مجال دعم وتنسيق العمليات الإنسانية، و4 مشاريع في قطاعات متعددة أخرى.
» سوريا
كما نفذ المركز منذ تأسيسه حتى ديسمبر 2019 في سوريا 206 مشاريع، بقيمة 285 مليونا و511 ألف دولار أمريكي، بالتعاون مع 40 شريكا، كان لقطاع الأمن الغذائي 77 مشروعا، وقطاع الإيواء 52 مشروعا، وقطاع الصحة 33 مشروعا، و11 مشروعا في التعليم، و4 مشاريع في الأعمال الخيرية، و4 مشاريع مثلها في الحماية، و3 مشاريع في قطاع المياه والإصحاح البيئي، ومشروعان في التعافي المبكر، ومشروعان في قطاع التغذية، ومشروع واحد في الخدمات اللوجستية، ومشروع آخر في دعم وتنسيق العمليات الإنسانية، فضلا عن 16 مشروعا في قطاعات أخرى.
» الصومال
ونفذ المركز للمتضررين في الصومال 41 مشروعا، بقيمة 184 مليونا و308 آلاف دولار أمريكي، بالتعاون مع 7 شركاء، شملت 23 مشروعا في مجال الأمن الغذائي، و7 مشاريع في المجال الصحي، و3 مشاريع في المياه والإصحاح البيئي، ومشروعين في القطاع الإيوائي ومثلهما في التعافي المبكر، ومشروعا واحدا في التغذية، ومشروعا آخر في دعم وتنسيق العمليات الإنسانية، فضلا عن دعم المركز مشروعين في قطاعات متعددة.
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