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شكرا لقرائتكم بدء إيداع مخصصات الضمان الاجتماعي لشهر جمادى الثاني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
وصلت بعض عملاء مصرف الراجحي
متابعات الخليج 365 - الرياض
تبدأ وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، اليوم، إيداع مخصصات مستفيدي الضمان الاجتماعي لشهر جمادى الثاني .
وتساءل الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن موعد بدء إيداع مخصصات الضمان الاجتماعي، على تويتر، حيث أكد الكثيرون من مستفيدي الضمان الاجتماعي من عملاء مصرف الراجحي تلقيهم إشعارات بعملية الايداع في حساباتهم، ومن المتوقع اتمام عملية الابداع من بقية البنوك في اليوم .
يذكر أنه يجب توافر عدد من الشروط من أجل الحصول على مخصصات لضمان الاجتماعي، تتمثل في ألا يكون للشخص المتقدم سجل تجاري مسجل باسمه، ألا يتجاوز عمره 35 عاماً، أن يكون إجمالي الدخل الخاص به متوسط، وان يكون سعودي الجنسية، وبدون هذه الشروط لن يتمكن أي مواطن من الحصول على المساعدات المالية.
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