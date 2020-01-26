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الملحقية الثقافية في واشنطن تؤكد تمديد التأمين الطبي للمبتعث عمرو العمرو

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2020-01-26

متابعات الخليج 365 - الرياض

أوضحت الملحقية الثقافية في واشنطن، أنها قدمت المساعدة إلى الطالب المبتعث عمرو سليمان العمرو، من خلال نظام سفير 2، حيث تم إنهاء طلبه في يوم واحد فقط.

ونشرت الملحقية الثقافية في واشنطن تغريدة على حسابها بموقع التدوينات القصيرة تويتر، أكدت خلالها أنها تابعت حالة طفلة المبتعث عمرو سليمان العمرو، والتي ولدت يوم  2019/10/17، وتم رفع طلب إضافة مرافق عبر سفير 2 بتاريخ 2019/11/7 .

وأضافت أنه تم قبول الطلب يوم 2019/11/8 أي بعد يوم واحد فقط من تقديمه، وأن التأمين استمر إلى نهاية بعثة الطالب في تاريخ 2019/11/24، موضحة أن العمرو رفع طلب تمديد البعثة في تاريخ 2019/12/12، وتم قبول الطلب في يوم 2019/12/13 ، لتكون نهاية البعثة بتاريخ 2019/12/30.

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وأوضحت أن الطالب تواصل معها بعد ذلك من أجل تمديد التأمين الطبي لابنته بعد انتهاء البعثة، وهذا ما حدث تقديرا لظروفه، حيث تم تمديد التأمين لمدة 30 يوما أي إلى يوم 2020/2/1.

ولفتت إلى أن كل ذلك تم من خلال نظام سفير 2 ،وذلك دون حدوث أية مشاكل تقنية أو إدارية أو حدوث أي تأخير.

 

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