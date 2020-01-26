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الغاء الاصطفاف الصباحي اليوم في مدارس الباحة

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مراسل المواطن 0 تبليغ

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2020-01-26

متابعات الخليج 365 محمد المقصّي الباحة :

صرح المتحدث الرسمي لتعليم منطقة الباحة، محمد هضبان،  لـ “متابعات الخليج 365”، بقرار إلغاء الاصطفاف الصباحي لـ اليوم الأحد، في مدارس المنطقة.

وأوضح هضبان أن المدير العام لتعليم الباحة، الدكتور عبد الخالق الزهراني، اتخذ هذا القرار حرصا على سلامة الطلاب، حيث جاء ذلك بالتزامن مع انخفاض درجات الحرارة التي تشهدها المنطقة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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