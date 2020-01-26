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شكرا لقرائتكم الغاء الاصطفاف الصباحي اليوم في مدارس الباحة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
متابعات الخليج 365 – محمد المقصّي – الباحة :
صرح المتحدث الرسمي لتعليم منطقة الباحة، محمد هضبان، لـ “متابعات الخليج 365”، بقرار إلغاء الاصطفاف الصباحي لـ اليوم الأحد، في مدارس المنطقة.
وأوضح هضبان أن المدير العام لتعليم الباحة، الدكتور عبد الخالق الزهراني، اتخذ هذا القرار حرصا على سلامة الطلاب، حيث جاء ذلك بالتزامن مع انخفاض درجات الحرارة التي تشهدها المنطقة.
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