اللبن يحمي النساء من مرض خطير

2020-01-26

متابعات الخليج 365 - متابعة

تعمل البكتيريا الصديقة الموجودة في خميرة اللبن على القضاء على البكتيريا الضارة التي تسبب الالتهابات.

وكشفت دراسة جديدة أن تناول اللبن الزبادي بإنتظام، يساهم في التقليل من خطر الإصابة بأورام الثدي، ووفقاً للباحثين، فإن خميرة اللبن تحتوي على بكتيريا تشبه الموجودة في حليب الأم، وتوفر هذه النوعية حماية لأنسجة الثدي من السرطان بنسبة 4.5% مقابل كل سنة من الرضاعة الطبيعية.

وأوضحت الدراسة التي أجراها باحثون في جامعة لاناكستر ببريطانيا، أن هذه البكتيريا الصديقة الموجودة في خميرة اللبن، تعمل على القضاء على البكتيريا الضارة التي تسبب الالتهابات، والتي ترتبط زيادتها بارتفاع خطر الإصابة بالأورام الخبيثة.

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ولذلك، نصح الباحثون النساء بتناول اللبن للوقاية من سرطان الثدي، مؤكدين على ضرورة أن يكون خالياً من السكر المضاف، إذ أن التحلية تقلل من أثر البكتيريا الصديقة، ويمكن إضافة بعض الفاكهة لتحسين المذاق.

يُذكر أن اللبن في العموم يوفر قيمة غذائية عالية، حيث يحتوي على نسبة عالية من البروتين الحيواني، بالإضافة إلى أنّه يحتوي على العناصر الضرورية مثل الكالسيوم اللازم للحفاظ على صحة العظام والأسنان، وفيتامينات ب خاصة فيتامين ب12 الذي يحمي من الإصابة بأمراض القلب، ويحتوي أيضاً على الفسفور، والمغنيسيوم، والبوتاسيوم، حيث يحتاج الجسم هذه المعادن للقيام بالعديد من العمليات الحيوية مثل تنظيم ضغط الدم وعملية الأيض.

ومن الجدير بالذكر أنّ اللبن لا يحتوي على فيتامين د بشكل طبيعي، لكنّ معظم الأنواع تدعم فيه، وهو ضروري لصحة العظام والجهاز المناعي كما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والاكتئاب.

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