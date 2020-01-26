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شكرا لقرائتكم تعليم عسير يمنح قادة المدارس صلاحية إلغاء وتأخير الاصطفاف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
متابعات الخليج 365 - حسن عسيري
منح مدير عام التعليم في عسير، سعد الجوني، قادة وقائدات المدارس صلاحية تأجيل موعد الاصطفاف الصباحي أو إلغائه، حسب الظروف المناخية التي يشهدها كل قطاع، مع إشعار أولياء الأمور بذلك.
وجاء هذا القرار تزامنا مع انخفاض درجات الحرارة التي تشتهدها المنطقة، وحرصا على سلامة الطلاب والطالبات ومسوبي المدارس.
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