تعليم عسير يمنح قادة المدارس صلاحية إلغاء وتأخير الاصطفاف

2020-01-26

متابعات الخليج 365 - حسن عسيري

منح مدير عام التعليم في عسير، سعد الجوني، قادة وقائدات المدارس صلاحية تأجيل موعد الاصطفاف الصباحي أو إلغائه، حسب الظروف المناخية التي يشهدها كل قطاع، مع إشعار أولياء الأمور بذلك.

وجاء هذا القرار تزامنا مع انخفاض درجات الحرارة التي تشتهدها المنطقة، وحرصا على سلامة الطلاب والطالبات ومسوبي المدارس.

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