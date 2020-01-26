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شكرا لقرائتكم منح صلاحيات إلغاء الاصطفاف الصباحي لقادة المدارس بنجران ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
متابعات الخليج 365 – نجران
وجه المدير العام لتعليم نجران، ملفي العتيبي، قادة وقائدات المدارس بممارسة صلاحياتهم في إلغاء الاصطفاف الصباحي وفقاً لتقديرهم للحالة المناخية.
ونشر الحساب الرسمي لتعليم نجران تغريدة على تويتر قال بها: “نظراً لانخفاض درجات الحرارة من غد الأحد وحرصاً على صحة الطلاب والطالبات ومنسوبي التعليم، المدير العام الدكتور ملفي العتيبي يوجه قادة وقائدات المدارس بممارسة صلاحياتهم في إلغاء الاصطفاف الصباحي، وفقاً لتقدير الحالة المناخية تمنياتنا للجميع بالسلامة”.
وتشهد مناطق المملكة العربية السعودية انخفاضًا شديدًا في درجات الحرارة هذه الأيام، الأمر الذي أثر على الاصطفاف الصباحي في عدة مناطق.
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