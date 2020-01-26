تعليم الطائف يلغى الطابور الصباحي اليوم بسبب البرودة

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2020-01-26 متابعات الخليج 365 ـ فيصل الزيادي ـ الطائف أوضح متحدث تعليم الطائف أنه نظرا لما تشهده المحافظة من انخفاض شديد في درجات الحرارة فقد وجه المدير العام للتعليم قادة وقائدات المدارس باتخاذ التدابير اللازمة لحماية الطلبة من البرودة الشديدة و إلغاء الاصطفاف الصباحي اليوم الأحد و إدخالهم الفصول الدراسية مباشرة . تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر

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