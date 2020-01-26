اخبار السعوديه

تعليم الطائف يلغى الطابور الصباحي اليوم بسبب البرودة

0 نشر
مراسل المواطن 0 تبليغ

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

Advertisements

شكرا لقرائتكم تعليم الطائف يلغى الطابور الصباحي اليوم بسبب البرودة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-01-26

متابعات الخليج 365 ـ فيصل الزيادي ـ الطائف

أوضح متحدث تعليم الطائف أنه نظرا لما تشهده المحافظة من انخفاض شديد في درجات الحرارة فقد وجه المدير العام للتعليم قادة وقائدات المدارس باتخاذ التدابير اللازمة لحماية الطلبة من البرودة الشديدة و إلغاء الاصطفاف الصباحي اليوم الأحد و إدخالهم الفصول الدراسية مباشرة .

تابعنا على f39dab9555.jpg تواصل معنا على2a78da34ba.jpg

شارك الخبر

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعليم الطائف يلغى الطابور الصباحي اليوم بسبب البرودة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا