مواطنون: #تعليق_الدراسه_مسووليه_الاهل

2020-01-26

متابعات الخليج 365 – الرياض

أعلنت العديد من المناطق تأخير بداية اليوم الدراسي أو إلغاء الاصطفاف الصباحي في عدد من المدارس؛ نظرًا لانخفاض درجات الحرارة، وحرصًا على صحة الطلاب والطالبات.

وطالب أهالٍ بتعليق الدراسة، مؤكدين أنه قرار تقع مسؤوليته في يد الأهل وبحسب الأحوال الجوية ومدى تأثيرها على صحة الطلاب والطالبات.

وعبر وسم “تعليق الدراسة مسؤولية الأهل”، أكد مواطنون أنه يجب على كل ولي أمر الحذر من الأحوال الجوية وعدم المجازفة في هذا الطقس غير المستقر بالأبناء.

والمعروف أن تعليق الدارسة هو إجراء وقائي يتم وفق دليل معتمد من وزارتي التعليم والداخلية، والهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة.

ووفقًا للدليل المعتمد فإن تعليق الدراسة يتم في حالتين فقط، وهما: وجود تنبيه متقدم، أو تحذير من ظواهر جوية بناء على تقارير الأرصاد.

يذكر أن وزارة التعليم أسندت قرار تعليق الدراسة إلى لجنة مركزية بالوزارة، يرأسها نائب الوزير، بالتنسيق مع إمارات المناطق والهيئة العامة للأرصاد والدفاع المدني.

ونظرًا لموجة البرد الشديدة هذا الأسبوع وبناء على رأي اللجنة المختصة وحفاظًا على سلامة الطلاب والطالبات ومنسوبي ومنسوبات المدارس، وجّه مدير تعليم الحدود الشمالية عثمان العثمان بتأخير بداية اليوم الدراسي من يوم الأحد الموافق 1- 6 حتى يوم الثلاثاء للساعة 9 في جميع مدارس المنطقة.

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كما وجه المدير العام لتعليم القصيم، صالح الجاسر، بإلغاء الاصطفاف الصباحي واعتماد بداية الحصة الأولى الساعة الثامنة والنصف يوم الأحد 1/ 6 /1441هـ، مع استمرارية توقيت الخروج دون تغيير، كما تقرر إلغاء الاصطفاف الصباحي يوم غدٍ الأحد في جميع مدارس محافظة الطائف؛ نظرًا لموجة البرد الشديدة.

من جهته، وجه مدير عام التعليم بمنطقة حائل المكلف بتأخير بداية الدراسة إلى الساعة التاسعة صباحًا يومي الأحد والاثنين 1- 2/ 6/ 1441هـ، في جميع مدارس المنطقة، حيث أوضح الحساب الرسمي لتعليم حائل أن هذا يأتي نظرًا لموجة البرد الشديدة التي تشهدها المنطقة بداية الأسبوع؛ حفاظًا على سلامة الطلاب والطالبات ومنسوبي ومنسوبات المدارس.

ووجّه المدير العام لإدارة تعليم تبوك إبراهيم العُمري بتأخير بداية اليوم الدراسي من يوم الأحد الموافق 1/ 6 وحتى الخميس الموافق 5/ 6/ 1441هـ إلى الساعة 8:30ص في جميع المدارس.

وأيضًا وجّه مدير تعليم القريات، محمد الثبيتي، بتأخير بداية الدراسة إلى الساعة التاسعة صباحًا في جميع مدارس القريات.

وجاء ذلك نظرًا لموجة البرد الشديدة التي ستشهدها المنطقة هذا الأسبوع، وحفاظًا على سلامة الطلاب والطالبات ومنسوبي ومنسوبات المدارس، وذلك إنفاذًا لتوجيهات أمير منطقة الجوف فيصل بن نواف.

في سياق متصل، قال تعليم الرياض إنه نظرًا لانخفاض درجات الحرارة وحرصًا على صحة الطلاب والطالبات، فقد وجه المدير العام للتعليم بالمنطقة قادة المدارس بممارسة صلاحيتهم في إلغاء الاصطفاف الصباحي في الأماكن المفتوحة، ومراعاة ذلك طوال اليوم الدراسي.

كما وجّه مدير التعليم في محافظة الغاط بتأخير بداية اليوم الدراسي ليوم غد الأحد وحتى الخميس 5/ 6/ 1441هـ إلى الساعة 8 صباحًا في جميع المدارس، مع استمرار الخروج في الوقت المعتاد.

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