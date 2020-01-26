شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : تطور عسكري مفاجئ وأحداث متسارعة تغير موازين المعركة.. المدفعية السعودية تنسحب من جبهة نهم وقوات الامارات تعود الى مأرب (حصاد اليوم) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - لليوم الثامن على التوالي تتواصل المعارك بين قوات الجيش اليمني المسنود بالقبائل وطيران التحالف العربي من جهة وبين مليشيات الحوثيين من جهة اخرى على امتداد جبهة نهم واخرى في بعض المواقع في محافظة الجوف.

ومع اشتداد ضراوة المعركة كشفت مصادر لموقع "يمن شباب" ان المدفعية السعودية انسحبت من جبهة نهم وعادت القوات الاماراتية الى مأرب لمزاولة عملها في اطار قيادة التحالف العربي المساند للشرعية اليمنية.

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عاجل : تطور عسكري مفاجئ وأحداث متسارعة تغير موازين المعركة.. المدفعية السعودية تنسحب من جبهة نهم وقوات الامارات تعود الى مأرب (حصاد اليوم)



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وتوسعت ضراة المعارك العسكرية بين قوات الجيش الوطني والمليشيات الحوثية، في محافظة مأرب، شرقًا، والتقدم صوب العاصمة صنعاء شمالًا.

وتشهد جبهة نهم شرقي العاصمة صنعاء، معارك أشد شراسة بين قوات الجيش والمليشيات الحوثية، وسط تقدم متسارع للأولى والسيطرة على سلسلة جبال استراتيجية، في حين تتلقى المليشيات الحوثية ضربات قاصمة في الارواح والمعدات القتالية.

وقالت مصادر عسكرية "أن قوات الجيش سيطرت على أجزاء واسعة من جبل هيلان بمديرية صرواح، بعد أن استعادت المواقع التي خسرتها، خلال اليومين الماضيين، في الوقت الذي مازال الجيش يشن هجوم عنيف على مواقع الحوثيين".

واكدت مصادر محلية في مأرب مساء السبت "أن مقاتلات التحالف مخزن أسلحة لمليشيا الحوثي في هيلان أسفرت عن إحراق طقمين في منطقة المُشَجَّحْ شمال صرواح غربي محافظة مأرب".

ونفذت قوات الجيش عمليات تمشيط واسعة لمواقع المييشيات في جبل هيلان، إلى جانب الاستيلاء على أسلحة وذخائر وقواعد إطلاق صواريخ للميليشيات.

واشار مصدر عسكري إن معاركاً عنيفة تدور اليوم السبت، بين القوات الحكومية ومسلحي جماعة الحوثيين في الجبال المطلة على مديرية مجزر شمال غربي محافظة مارب (شرق العاصمة صنعاء).

وذكر المصدر ، إن القوات الحكومية صدت هجوماً عنيفاً لمليشيا الحوثيين في منطقتي مجزر والسحاري كان يستهدف قطع الطريق الرابط بين محافظتي مارب والجوف، بينما شنت مقاتلات التحالف العربي بقيادة السعودية غارات على تعزيزات للحوثيين.

وأوضح بأن المعارك أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى من ملي شراء الحوثيين، بالإضافة إلى آخرين من القوات الحكومية، دون أن يورد حصيلة محددة.

وفي محافظ الجوف طالب اللواء أمين العكيمي القبائل بضرورة إسناد القوات الحكومية في معاركها ضد الحوثيين.

وشدد العكيمي على "مكتسبات المحافظة والدفاع عن منجزاتها التي تحققت خلال السنوات القليلة الماضية"، مؤكداً على رفع الجاهزية القتالية ومواجهة الحوثيين على امتداد جبهات المحافظة، باعتبارها الخطر الذي يهدد كيان الدولة واستقرار وأمن المواطنين.