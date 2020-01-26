أمير الجوف يوجِّه بتأخير الدوام المدرسي إلى التاسعة صباحًا

وجَّه أمير منطقة الجوف بتأخير الدوام المدرسي إلى الساعة التاسعة صباحًا ‏نظرًا لموجة البرد الشديدة التي ستشهدها المنطقة بداية الأسبوع. وقالت إمارة منطقة الجوف: “نظرًا لموجة البرد الشديدة التي ستشهدها المنطقة، وجّه سمو أمير الجوف بتأخير بداية الدوام الرسمي لجميع مدارس المنطقة ومنسوبيها والمحافظات والمراكز التابعة يومَي الأحد والاثنين 1-2 / 6/ 1441هـ إلى الساعة الـ09:00ص؛ وذلك حفاظًا على سلامتهم”. وكانت “تعليم الجوف” قد وجّهت بتأخير الدوام المدرسي إلى الساعة الثامنة والنصف نظرًا لموجة البرد القارس.

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