“تعليم القصيم” تلغي الطابور الصباحي بسبب موجات البرد

وسط ما تشهده القصيم منذ فجر اليوم من تدنٍّ بدرجات الحرارة، وبعد نشر مطالب أولياء الأمور بتأخير الدراسة أو إلغاء الطابور الصباحي، سارعت إدارة تعليم القصيم بإلغاء الطابور الصباحي. وقالت “تعليم القصيم” في تدوينة لها: “لما تمر به منطقة القصيم من برودة شديدة، وحرصًا على سلامة منسوبي/ ات وطلاب وطالبات مدارس تعليم القصيم، فقد وجّه المدير العام بإلغاء الاصطفاف الصباحي، واعتماد بداية الحصة الأولى الساعة الثامنة والنصف يوم الأحد 1/ 6 / 1441هـ، مع استمرارية توقيت الخروج دون تغيير. حفظكم الله دومًا”.

‏وذكرت “تعليم الرس” في تدوينة لها: “عزيزي ولي الأمر: نأمل منكم مراعاة تدني مستوى درجات الحرارة المتوقعة ليوم غد، وأخذ الاحتياطات اللازمة، والتأكد من ارتداء أبنائنا وبناتنا الملابس الشتوية الملائمة قبل الحضور للمدرسة لتجنب موجة البرد المتوقعة.. حفظ الله الجميع من كل شر ومكروه”. ‏وكتبت تعليم المذنب: “مدير التعليم يوجه قادة وقائدات المدارس بممارسة صلاحياتهم بشأن الاصطفاف الصباحي وفقًا لتقديرهم، ومدى الحاجة لذلك حماية للطلاب والطالبات من موجة البرد التي تشهدها المحافظة”.