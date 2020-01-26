الزعاق يحذر من الموجة الباردة: على أولياء الأمور متابعة ارتداء أبنائهم الملابس الثقيلة

أكد عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق، اليوم السبت، أن على أولياء الأمور الحرص على ارتداء أبنائهم الملابس الشتوية الثقيلة، خلال اليومين المقبلين، بسبب مرور معظم المناطق بموجة برد شديد قد لا يتحملها الأطفال.

وعبر حسابه الرسمي على «تويتر»، حذر الزعاق، من موجة البرد الشديد قائلًا: «على أولياء أمور الطلبة وأمهات الأطفال، التنبه إلى ملابس أبنائهم قبل الذهاب إلى المدرسة، وارتدائهم الملابس الشتوية الثقيلة خلال هذين اليومين»، مؤكدًا أن «هذا الأسبوع سيكون أبرد أسابيع الدراسة لهذه السنة».

وأضاف الزعاق، في تغريدة أخرى قائلًا: «أمس الجمعة، دخل النجم الثاني من (الشبط) المسمى «شباط ثاني»، وفيه يشتد عصف الريح الشمالية الباردة، كما أنه آخر نجوم الشتاء القارس»، موضحًا أن «شباط الثاني» مدته 13 يومًا، وبانتهائه يبدأ الشتاء ينكمش تدريجيًّا، مشددًا على أن الأسبوع الحالي يُعتبر أبرد أسابيع السنة على الإطلاق.

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