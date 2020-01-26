القبض على مواطن تخصص في سرقة المجوهرات والأموال من المنازل

تمكنت شرطة المنطقة الشرقية من إلقاء القبض على مواطن ثلاثيني، سرق العديد من المنازل، واستحوذ على ما بها من مجوهرات وأموال.

وفي تصريح له، قال المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية، اليوم السبت، إن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، وفقًا لإجراءات البحث والتحرّي والاستدلال، أسفرت عن تمكن الجهات الأمنية بمحافظة الخبر من القبض على مواطن في العقد الثالث من العمر، وذلك بعد توفر الدلائل على تورُّطه في سرقة عدد من المنازل.

‎وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقه أقر بسرقة (٧) منازل بمحافظة الخبر، والاستيلاء على محتوياتها من مبالغ مالية ومجوهرات، وتم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

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