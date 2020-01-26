911: حريق في مستودع بمكة واصطدام مركبتين على طريق الطائف ـ الرياض

أعلن المركز الوطني للعمليات الأمنية (911)، مساء اليوم السبت، نشوب حريق في مستودع بالعاصمة المقدسة، فيما أشار المركز إلى اصطدام مركبتين وانقلاب إحداهما على طريق الطائف ـ الرياض.
وعبر حسابه الرسمي على «تويتر»، قال مركز العمليات: تباشر الآن فرق الدفاع المدني والجهات المختصة، حريقًا اندلع في مستودع أخشاب ومكيفات بالعاصمة المقدسة، بحي المعيصم.
وفي تغريدة أخرى، أعلن المركز اصطدام مركبتين، وانقلاب إحداهما على طريق الطائف ـ الرياض (القرشيات)، نتج عنه إصابة شخص.
ولفت المركز إلى أن الجهات المختصة باشرت الحادث، وتم نقل المصاب إلى المستشفى.
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