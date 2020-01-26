بالصور.. «مرور القصيم» يوقف قائد مركبة بالقوة الجبرية

أعلن المرور السعودي، مساء اليوم السبت، توقيف قائد مركبة ارتكب مخالفات عدة جانب إحدى المحطات.

وقال المرور السعودي، في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: مرور منطقة القصيم يقبض على قائد المركبة الذي مارس عددًا من المخالفات، بجانب إحدى المحطات، مؤكدًا أنه تم إيقاف المركبة وسائقها بالقوة الجبرية، وإحالته إلى الجهة المختصة لاستكمال الإجراءات النظامية.

وفي وقت سابق، قالت المديرية العامة للمرور، إن إساءة استعمال منبّه المركبة يسبب الإزعاج للآخرين، وقد يربك قائدي المركبات الأخرى، مؤكدة أن إساءة استعمال منّبه المركبة تعدّ مخالفة مرورية، وغرامتها تتراوح ما بين 150 إلى 300 ريال.

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