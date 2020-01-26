الصخري: موجة برد شديدة على معظم مناطق المملكة.. حتى الثلاثاء

أكد خبير الأرصاد الجوية أبو عبدالرحمن الحربش الصخَري، اليوم السبت، أن موجة برد قارسة تمر بها معظم مناطق المملكة خلال الأيام الثلاثة المقبلة.

وعبر حسابه الرسمي على «تويتر»، قال الصخري: «قوة موجة البرد ستكون واضحة -بمشيئة الله- خلال أوقات الليل والصباح الباكر، ابتداءً من هذه الليلة وخلال الأيام المقبلة (الأحد والاثنين والثلاثاء)»، مشيرًا إلى أن تلك الموجة ستمر بها معظم المناطق، خصوصًا (تبوك والحدود الشمالية والجوف وحائل والقصيم والرياض والمدينة ومكة).

ووجَّه الصخري رسالة إلى أولياء أمور الطلبة، ووزارة التعليم، مناشدًا أخذ الحيطة والحذر لمواجهة قسوة موجة البرد على الطلبة، قائلًا: «أرجو الانتباه جيدًا لملابس أبنائهم وبناتهم الطلاب والطالبات صباح يومي الأحد والاثنين؛ وذلك لشدة البرد المتوقع -بإذن الله- في معظم المناطق، خصوصًا (تبوك والحدود الشمالية والجوف وحائل والقصيم والرياض والمدينة).

في السياق ذاته، أكد عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق، اليوم السبت، أن على أولياء الأمور الحرص على ارتداء أبنائهم الملابس الشتوية الثقيلة، خلال اليومين المقبلين.

وعبر حسابه الرسمي على «تويتر»، قال الزعاق: «على أولياء أمور الطلبة وأمهات الأطفال، التنبه إلى ملابسهم قبل الذهاب إلى المدرسة وارتدائهم الملابس الشتوية الثقيلة خلال هذين اليومين»، مؤكدًا أن «هذا الأسبوع سيكون أبرد أسابيع الدراسة لهذه السنة».

Advertisements

وأضاف الزعاق، في تغريدة أخرى قائلًا: «أمس الجمعة، دخل النجم الثاني من (الشبط)، المسمى (شباط ثاني)، وفيه يشتد عصف الريح الشمالية الباردة، كما أنه آخر نجوم الشتاء القارس»، موضحًا أن «شباط الثاني» مدته 13 يومًا، وبانتهائه يبدأ الشتاء ينكمش التدريجي، مشددًا على أن الأسبوع الحالي يُعتبر أبرد أسابيع السنة على الإطلاق.

اقرأ أيضًا:

«الزعاق» يحدد بداية ونهاية انخفاض الحرارة لـ«تحت الصفر» بالشمالية

الزعاق لـ«عاجل»: مناطق تتأثر بانخفاض الحرارة إلى ما «تحت الصفر»