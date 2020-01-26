تعليم حفر الباطن توجه بإلغاء الاصطفاف الصباحي والتفسح في فناء المدرسة

وجّهت إدارة التعليم بمحافظة حفر الباطن، اليوم السبت، قادة الميدان التربوي بممارسة الصلاحيات الممنوحة لهم، وإيقاف برنامج الاصطفاف الصباحي والتفسح في فناء المدرسة إذا كانت تسبب ضررًا للطلاب، على خلفية موجة البرد القارس التي تتأثر بها مناطق عدة في المملكة.

وقالت تعليم حفر البطان، في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، اليوم السبت: «نأمل من الزملاء والزميلات قادة الميدان التربوي ممارسة الصلاحيات الممنوحة لهم ومنها الصلاحية المتضمنة إيقاف برنامج الاصطفاف الصباحي والتفسح في فناء المدرسة إذا كانت تسبب ضررًا للطلاب».

كما وجهت «تعليم حفر الباطن»، أولياء الأمور بِحَثِّ «أبنائنا وبناتنا على ارتداء الملابس الشتوية تفاديًا لموجة البرد القادمة».

وكان عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق، اليوم السبت، أكد أن على أولياء الأمور الحرص على ارتداء أبنائهم الملابس الشتوية الثقيلة، خلال اليومين المقبلين، بسبب مرور معظم المناطق بموجة برد شديد قد لا يتحملها الأطفال.

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وعبر حسابه الرسمي على «تويتر»، حذر الزعاق، من موجة البرد الشديد قائلًا: «على أولياء أمور الطلبة وأمهات الأطفال، التنبه إلى ملابس أبنائهم قبل الذهاب إلى المدرسة، وارتدائهم الملابس الشتوية الثقيلة خلال هذين اليومين»، مؤكدًا أن «هذا الأسبوع سيكون أبرد أسابيع الدراسة لهذه السنة».

وأضاف الزعاق، في تغريدة أخرى قائلًا: «أمس الجمعة، دخل النجم الثاني من (الشبط) المسمى «شباط ثاني»، وفيه يشتد عصف الريح الشمالية الباردة، كما أنه آخر نجوم الشتاء القارس»، موضحًا أن «شباط الثاني» مدته 13 يومًا، وبانتهائه يبدأ الشتاء ينكمش تدريجيًّا، مشددًا على أن الأسبوع الحالي يُعتبر أبرد أسابيع السنة على الإطلاق.

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