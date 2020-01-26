بالفيديو.. لحظة تعقيم ركاب طائرة سعودية قادمة من الصين

أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، اتخاذ إجراءات وقائية للقادمين من الصين، تحسبًا لأي إصابات بفيروس كورونا الجديد، فيما أظهر فيديو، الإجراءات المشددة التي تتبعها وزارة الصحة في المطارات، لمواجهة فيروس كورونا.

وبثت قناة «العربية» فيديو، يوضح إجراءات فحص القادمين على متن طائرة سعودية من الصين، وذلك في إطار الإجراءات الوقائية التي تتخذها وزارة الصحة للوقاية من فيروس كورونا المستجد. ويوضح الفيديو إجراءات التعقيم التي تتبعها وزارة الصحة للحيلولة دون دخول الفيروس إلى المملكة، وكشف الحالات المصابة مبكرًا.

وناشدت وزارة الصحة، في بيان صادر عنها، القادمين من الصين الإبلاغ عند ظهور أي أعراض لفيروس كورونا الجديد.

وكانت هيئة الطيران المدني، أعلنت اليوم السبت، اتخاذ تدابير احترازية وإجراءات وقائية في مطارات المملكة بشأن فيروس «كورونا»، بالتعاون مع وزارة الصحة.

وقالت هيئة الطيران المدني، في بيان صادر عنها اليوم، إنها اتخذت -بالتعاون مع وزارة الصحة- إجراءات وقائية احترازية على الركاب القادمين من الصين إلى مطارات المملكة، ويشمل ذلك الرحلات المباشرة وغير المباشرة بهدف التأكد من خلوِّ المسافرين من الفيروس في جنوب الصين، مشيرةً إلى أن هذه التدابير جاءت بعد الإعلان عن ظهور الفيروس.

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وأصدرت الهيئة تعميمًا إلى المطارات والناقلات الجوية المشغِّلة بالمملكة، يشدد على ضرورة اتخاذ الحيطة والحذر، وأخذ الاحتياطات الصحية اللازمة، خصوصًا للمسافرين القادمين من الدول التي تم الاشتباه بوجود الفيروس فيها.

ودعت سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى الصين، المواطنين السعوديين الموجودين في مقاطعة ووهان إلى سرعة التواصل معها لإجلائهم من مناطق انتشار فيروس كورونا.

وقالت سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى الصين، في تنبيه عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «نأمل من المواطنين السعوديين الموجودين في مقاطعة ووهان سرعة التواصل معنا لإجلائهم من مناطق انتشار فيروس كورونا»

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