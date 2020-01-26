بالفيديو.. تجمّد المياه يذيق ناقة بطريف قسوة العطش

نشر الراصد الجوي أبوعبد الرحمن الحربش الصخَري، مقطع فيديو، اليوم السبت، يُظهر ناقة لا تستطيع الشرب بسبب تجمد المياه، نتيجة موجة البرد القارسة التي تمر بها معظم مناطق المملكة.
وعبر حسابه الرسمي على «تويتر»، علق الصخري على مقطع الناقة أثناء بحثها عن المياه، قائلًا: تريد أن تشرب.. لكنه (أي الماء) متجمد تمامًا، في جنوب شرق طريف، صباح اليوم السبت، ٢٥ يناير ٢٠٢٠.
وعبر مقطع الفيديو، ظهرت الناقة لاهثة من العطش، وكلما مدت فمها في وعاء أمامها، ابتعدت برأسها من شدة تجمد المياه، فيما راحت تبحث في الرمال عن قطرات مياه تغنيها عن قسوة العطش.
وبحسب المركز الإقليمي للتحاليل والتوقعات، التابع للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، فإن مدينة طريف تشهد درجات حرارة متدنية، منذ الأربعاء الماضي؛ حيث بلغت 2 درجة مئوية، فيما أشارت «هيئة الأرصاد» إلى أن القريات وعرعر وسكاكا وحائل تَلَتْ طريف في انخفاض درجة الحرارة بـ3، مع توقعات بأن تشهد مناطق المملكة بَدْءَ منخفضٍ جوي وكتلة باردة.
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