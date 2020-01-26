«جيسيكا كوكس» تبهر الجمهور السعودي بقيادتها الطائرة بدون ذراعين

أبهرت «جيسيكا كوكس» أول قائدة طيران بدون ذراعين في العالم؛ جمهور «ملتقى الطيران العام» الخامس، الذي احتضنته العاصمة السعودية الرياض مؤخرًا، وتختتم فعالياته مساء اليوم السبت.

وجسَّدت «جيسيكا كوكس» أمام المشاهدين النموذج الإنساني الطموح صاحب الإرادة القوية من أجل تحدي الإعاقة وقهر المستحيل، وقادت الطائرة بكفاءة واحترافية عالية بقدميها وبدون ذراعين.

وهدفت إدارة الملتقى الذي ينظمه نادي «الطيران السعودي»، بالتعاون مع الهيئة العامة للترفيه، من هذه الاستضافة، أن توضح لجمهور المشاهدين وللشباب السعوديين خاصةً، أن «ملتقى الطيران» لم يكن مجرد ساحة لاجتذاب الطيارين المحترفين والأكثر تميزًا واحترافية والأشهر في العالم لتقديم عروض طيران مبهرة وممتعة فحسب، لكنه يقدِّم للجمهور، خاصةً الشباب، نماذج ناجحة قاهرة للتحدي وقادرة على صنع المستحيل.

والطيَّارة الأمريكية جيسيكا، حصلت على رخصة قيادة الطائرات، من إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية، بعد 3 أعوام من التدريب والتعليم. والمثير للإعجاب والدهشة في قصة جيسيكا (36 عامًا) أنها امرأة تمارس حياتها بأسلوب طبيعي رغم الإعاقة؛ فهي تؤدي كل متطلبات حياتها مستخدمةً قدميها ببراعة بدلًا عن ذراعيها اللذين حُرمت منهما منذ ولادتها.

وبجانب تفوُّق «جيسيكا كوكس» في فن قيادة الطائرة، فقد تفوَّقت أيضًا في رياضة السباحة، كما أذهلت متابعيها بحصولها على الحزام الأسود في رياضة التايكوندو، وهي فنون الدفاع عن النفس، وتقود السيارة بقدميها. ولكي تكتمل صورة تحدي الإعاقة، فإنها متزوجة بزميل طيار يرافقها في رحلتها كضيف مشارك في الملتقى، ليشكِّلا كزوجين طيارين متميزين ويحظيا بإعجاب وتقدير الجمهور.

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بدأت جيسيكا أول رحلة كقائدةٍ طيارةٍ في عام 2013، عندما كان عمرها 30 عامًا، لتكون ملهمة لكل المولعات بعالم الطيران المثير في جميع أنحاء العالم، وتكسر بداخلهم هاجس الخوف والتردد، وتقوِّي فيهم العزيمة لقهر المستحيل وتحدي الإعاقة.

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