بسبب موجة البرد الشديدة.. «تعليم تبوك» توجِّه بتأخير بدء الدراسة طوال أيام الأسبوع

وجه المدير العام لإدارة تعليم تبوك إبراهيم العُمري بتأخير بداية اليوم الدراسي بدءًا من غد الأحد حتى الخميس المقبل إلى الثامنة والنصف صباحًا في جميع المدارس؛ نظرًا إلى موجة البرد الشديدة هذا الأسبوع.

وقالت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك -في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»- إنه نظرًا إلى موجة البرد الشديدة هذا الأسبوع، وحفاظًا على سلامة الطلاب والطالبات ومنسوبي ومنسوبات المدارس؛ وجَّه المدير العام لإدارة تعليم تبوك إبراهيم العُمري، بتأخير بداية اليوم الدراسي من يوم الأحد الموافق 1/6 حتى الخميس الموافق 5/6/1441هـ إلى الساعة 8:30 صباحًا في جميع المدارس.

وكان المدير العام لإدارة تعليم الجوف الدكتور سعيد الغامدي، وجَّه في وقت سابق اليوم، بتأخير بداية الدراسة ليومي الأحد والاثنين 1-2/6/1441هـ إلى الثامنة والنصف صباحًا في جميع المدارس؛ نظرًا إلى موجة البرد الشديدة التي ستشهدها المنطقة بداية الأسبوع.

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وكان خبراء أرصاد ناشدوا أولياء أمور الطلبة وأمهات الأطفال التنبه إلى ملابس أولادهم قبل الذهاب إلى المدرسة، وارتدائهم الملابس الشتوية الثقيلة خلال هذين اليومين، مشيرين إلى أن الأسبوع الجاري سيكون أبرد أسابيع الدراسة لهذه السنة.

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