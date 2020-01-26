وفاة 3 أشخاص وإصابة 20 آخرين في حادث انقلاب حافلة بطريق الهجرة بالمدينة

لقي 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 20، إثر انقلاب باص بطريق الهجرة السريع بالقرب من الكيلو 150، بالمدينة المنورة.

وتلقت غرف العمليات في أمن الطرق والهلال الأحمر والدفاع المدني و الشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة، بلاغًا اليوم السبت بالحادث الذي أدى إلى وفاة 3 وإصابة 20 راكبًا.

وباشر الحادث أكثر من 16 فرقة إسعافية وعناية متقدمة من الهلال الأحمر، وفرقتان إسعافيتان تابعتان للشئون الصحية وعدد من دوريات أمن الطرق وآليات للدفاع المدني .

وأنهت فرق الدفاع المدني حالتي احتجاز داخل الباص، فيما لم يتعرض بقية الركاب لأي أذى، كما جرى نقل جميع الحالات إلى مستشفيات المنطقة بعد التعامل معها إسعافيًا في الموقع من معالجة وفرز من قِبَلِ الفرق الإسعافية؛ حيث تم تنويم 13 حالة في حين غادر 7 مصابين المستشفى بعد تلقيهم العلاج اللازم.

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