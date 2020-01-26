67 مخالفة للذوق العام بالمدينة المنورة

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة الرائد حسين القحطاني، إنه في إطار متابعة الجهات الأمنية لمهامها في تنفيذ لائحة المحافظة على الذوق العام، سجلت شرطة المدينة 67 مخالفة للذوق العام.
وبيّن أن مخالفات الذوق العام شملت شكوى السكان من رفع الموسيقى داخل الأحياء السكنية، وتوزيع المنشورات بالأماكن العامة دون ترخيص، وتشغيل الموسيقى وقت الأذان، وتم إيقاع العقوبات المقررة بحق المخالفين.
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