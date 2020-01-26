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67 مخالفة للذوق العام بالمدينة المنورة

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أعلنت شرطة منطقة المدينة المنورة، أمس، أنها ضبطت 67 مخالفة للذوق العام، خلال الأسبوعين الماضيين، شملت رفع صوت الموسيقى داخل الأحياء السكنية، وتوزيع منشورات في الأماكن العامة دون ترخيص، ورفع صوت الموسيقى وقت الأذان.

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة الرائد حسين القحطاني، إنه في إطار متابعة الجهات الأمنية لمهامها في تنفيذ لائحة المحافظة على الذوق العام، سجلت شرطة المدينة 67 مخالفة للذوق العام.

وبيّن أن مخالفات الذوق العام شملت شكوى السكان من رفع الموسيقى داخل الأحياء السكنية، وتوزيع المنشورات بالأماكن العامة دون ترخيص، وتشغيل الموسيقى وقت الأذان، وتم إيقاع العقوبات المقررة بحق المخالفين.


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