332 مرشحا في انتخابات مراكز أحياء مكة

كشف نائب الأمين العام والمدير التنفيذي لجمعية مراكز الأحياء بمكة المكرمة، الدكتور عبدالرحمن الغامدي، أن عدد المرشحين والمرشحات في انتخابات الدورة الجديدة لمراكز أحياء العاصمة المقدسة، وصل إلى 332 مرشحا ومرشحة، للتنافس على 132 مقعدا، بينما بلغ عدد الناخبين المسجلين في الكشوف الرسمية أكثر من 10 آلاف و700 ناخب وناخبة، تحت شعار #صوتك_ينهض_بحيك.

نجاح الأمانة

أرجع الغامدي سبب الإقبال من قبل الناخبين إلى نجاح الأمانة العامة ممثلة في مراكز الأحياء الـ19 التابعة لها، من خلال اللقاءات التعريفية في حث أهالي الأحياء وأفرادها على التسجيل، سواء للترشح أو الانتخاب، وذكر أن هذه فرصة كبيرة لتطوير الأحياء وفق «إستراتيجية جمعية مراكز الأحياء بمنطقة مكة المكرمة 2020 -2030»، وهو ما يهدف إلى الريادة الاجتماعية في تنمية الإنسان والمكان.

أهداف الجمعية

تتلخص أهداف جمعية مراكز الأحياء في منطقة مكة المكرمة -بالنسبة للمستفيدين- في نشر الوعي السليم والأخلاق الفاضلة بين أفراد الحي ومن ثم المجتمع، والمساهمة في البناء الأسري والحد من المشكلات الاجتماعية، وتنمية قيم التواصل والاجتماع وتعظيم البلد الحرام لدى أفراد الحي ومن ثم المجتمع وقاصدي البلد الحرام، واستثمار أوقات الفراغ، فيما يعود بالنفع على المجتمع تحفيز سكان الأحياء من أجل تحسين جودة الحياة، وتنمية قدرات أفراد الحي.

الانتخابات في أرقام

المراكز: 19

أيام التسجيل: 46

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إجمالي الناخبين: 10767

إجمالي المرشحين: 332

المرشحون الرجال: 308

المرشحات النساء: 24

المقاعد المتنافس عليها: 132

أيام التصويت: 11 يوما

اللجان الميدانية: 2