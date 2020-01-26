332 مرشحا في انتخابات مراكز أحياء مكة

نجاح الأمانة
أرجع الغامدي سبب الإقبال من قبل الناخبين إلى نجاح الأمانة العامة ممثلة في مراكز الأحياء الـ19 التابعة لها، من خلال اللقاءات التعريفية في حث أهالي الأحياء وأفرادها على التسجيل، سواء للترشح أو الانتخاب، وذكر أن هذه فرصة كبيرة لتطوير الأحياء وفق «إستراتيجية جمعية مراكز الأحياء بمنطقة مكة المكرمة 2020 -2030»، وهو ما يهدف إلى الريادة الاجتماعية في تنمية الإنسان والمكان.
أهداف الجمعية
تتلخص أهداف جمعية مراكز الأحياء في منطقة مكة المكرمة -بالنسبة للمستفيدين- في نشر الوعي السليم والأخلاق الفاضلة بين أفراد الحي ومن ثم المجتمع، والمساهمة في البناء الأسري والحد من المشكلات الاجتماعية، وتنمية قيم التواصل والاجتماع وتعظيم البلد الحرام لدى أفراد الحي ومن ثم المجتمع وقاصدي البلد الحرام، واستثمار أوقات الفراغ، فيما يعود بالنفع على المجتمع تحفيز سكان الأحياء من أجل تحسين جودة الحياة، وتنمية قدرات أفراد الحي.
الانتخابات في أرقام
المراكز: 19
أيام التسجيل: 46
إجمالي الناخبين: 10767
إجمالي المرشحين: 332
المرشحون الرجال: 308
المرشحات النساء: 24
المقاعد المتنافس عليها: 132
أيام التصويت: 11 يوما
اللجان الميدانية: 2
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