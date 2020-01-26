إيقاف خدمات 18 شركة للنقل

أوقفت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية خدمات 18 شركة من أكبر شركات النقل بالمملكة، لتورطها ومخالفاتها المادة الـ16 من اللائحة التنظيمية لتأشيرات الأعمال المؤقتة والموسمية، وتشغيل غير السعوديين. واطلعت «دوت الخليج» على أحد القرارات التي تنص على غرامات مالية، ومنع خدمات الشركات المخالفة من الدخول في منافسات الأعمال المؤقتة والموسمية لـ5 سنوات، وإيقاف التعامل مع الشركات الأجنبية التي يثبت مخالفتها الأنظمة واللوائح والتعليمات، واستبعادها من قائمة المكاتب التي يتم التعاقد معها. وعلمت «دوت الخليج» من مصادر أن القائمة تشمل شركات مخالفة للمرة الثانية على التوالي، وسبق أن تم إيقافها إلا أن اللجنة العليا لنقل الحجاج منحت عددا من الشركات المخالفة فرصة ثانية لتصحيح أوضاعها، إلا إنها كررت المخالفة نفسها. وأوضح المحامي والمستشار القانوني حسين عبدالوالي السلمي، أن القرار الوزاري يهدف إلى تحقيق غايات الأنظمة المرعية، وترسيخ العدالة والتوازن في فرص العمل، وتنظيم تشغيل غير السعوديين، كما أنه يضع حدا لبعض الأخطاء الفردية التي يرتكبها بعض مسؤولي الموارد البشرية باسم بعض الشركات. كما أنه يمنع انتشار ظاهرة المتاجرة بالتأشيرات، بالمخالفة للائحة التنظيمية لتأشيرات الأعمال المؤقتة والموسمية.



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