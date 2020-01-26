وورد في الصفحة «34» من منهج التوحيد للصف الثاني المتوسط، سؤال حول القسم على الله تعالى وحكمه جائز، والصحيح أنه محرم كما استدل به الكتاب بحديث جندب بن عبدالله، أن رسول الله حدث «أن رجلا قال: والله لا يغفر الله لفلان، وإن الله تعالى قال: من ذا الذي يتألى عليّ ألا أغفر لفلان، فإني قد غفرت لفلان وأحبطت عملك».
وتداول معلمون الخطأ وطالبوا بتعديله في المقرر، فيما كشف الخطأ متحدث إدارة التعليم بمحافظة بيشة، أمس، خلال تغريدة في حسابه، ووصفه _ بالخطأ المطبعي_، داعيا إلى تعديله من «جائز» إلى «محرم».
كانت هذه تفاصيل خبر خطأ في منهج يحول المحرم إلى جائز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.