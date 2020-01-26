خطأ في منهج يحول المحرم إلى جائز

مع انطلاق الفصل الدراسي الثاني، الأسبوع الماضي، ظهر خطأ مطبعي بمقرر مادة التوحيد للصف الثاني المتوسط بباب «القسم»، إذ ظهر في المقرر حكمٌ بالجواز فيما الصحيح أنه محرم.

وورد في الصفحة «34» من منهج التوحيد للصف الثاني المتوسط، سؤال حول القسم على الله تعالى وحكمه جائز، والصحيح أنه محرم كما استدل به الكتاب بحديث جندب بن عبدالله، أن رسول الله حدث «أن رجلا قال: والله لا يغفر الله لفلان، وإن الله تعالى قال: من ذا الذي يتألى عليّ ألا أغفر لفلان، فإني قد غفرت لفلان وأحبطت عملك».

وتداول معلمون الخطأ وطالبوا بتعديله في المقرر، فيما كشف الخطأ متحدث إدارة التعليم بمحافظة بيشة، أمس، خلال تغريدة في حسابه، ووصفه _ بالخطأ المطبعي_، داعيا إلى تعديله من «جائز» إلى «محرم».