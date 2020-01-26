تشييع الأخوين غريقي شاطئ القحمة

شيّعت جموع غفيرة من المصلين والمشيّعين غريقي شاطئ الحريضة، هما: مفلح محمد الشواطي «38 عاما»، وأخوه عبدالإله محمد الشواطي «28 عاما»، اللذان تُوفيا غرقا قبل ظهر أول من أمس، خلال نزهة بحرية برفقة الأسرة.

وأكد أخوهما ماجد محمد الشواطي لـ«للوطن»، أن والده ووالدته و5 من إخوانه -بصحبة أسرهم- كانوا في الشاطئ يسبحون، وخلال استعدادهم للذهاب إلى صلاة الجمعة نزل عبدالإله الشاطئ وسقط في حفرة، وحاول مفلح إنقاذه إلا أنه لحق به، مؤكدا أنهما فارقا الحياة قبل وصولهما إلى مستشفى القحمة، وتم نقلهما إلى مستشفى أحد رفيدة، وصُلّي عليهما في جامع ابن صمان، ودفنا في مقبرة حي لزمة بأحد رفيدة.

وأضاف، أن أخاه مفلح له 5 أبناء، أصغرهم يدرس في الثاني الابتدائي، وأكبرهم في الثاني المتوسط. وعبدالإله ليس له أبناء، إذ إنه متزوج حديثا. وبدأت الأسرة في استقبال المعزين، أمس، بمقر إقامة الفقيدين بحي لزمة.