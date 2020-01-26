إزالة السيارات التالفة بالخفجي

انطلقت حملة إزالة السيارات التالفة بمحافظة الخفجي، بمتابعة وإشراف المحافظ محمد الهزاع، ورئيس بلدية الخفجي، محمد الحميداني. وباشرت الفرق الميدانية بالمحافظة أعمال الحملة من المنطقة الصناعية، على أن تتوسع تدريجيا لتصل إلى مختلف أحياء المحافظة. وقال الهزاع، إن السيارات التالفة والمهملة تشكل خطرا على السكان، وتشوه المشهد العام في المحافظة والأحياء.



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