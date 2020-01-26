بلدي جدة يستعرض إستراتيجيته

استعرض المجلس البلدي بجدة الخطة الإستراتيجية للمجلس خلال العامين المقبلين، والتي تضمنت كثيرا من الجوانب التي ستسهم في الرقي بالأداء وتفعيل الأدوار. جاء ذلك خلال جلسة المجلس البلدي الـ63، والتي عقدت برئاسة رئيس المجلس عبدالله المحمدي.

وبين المحمدي أن الخطة الإستراتيجية شملت تحديد البرامج اللازمة لمعالجة القضايا الملحة، وأيضا وضع مؤشرات الأداء المستهدفة لكل برنامج من برامج الخطة التشغيلية، مضيفا بأنه ستتم متابعة تحقيق تنفيذ أهداف وبرامج الخطة أولا بأول، ومعالجة أي تأخر في التنفيذ. وقال إن الهدف من هذه الخطة وضع خطوات موثقة لكيفية التخطيط للخدمات المقدمة من المجلس البلدي، في ضوء تحليل البيئة والقضايا الداخلية والخارجية ذات العلاقة بأغراض المجلس البلدي وتوجهاته الإستراتيجية.

مطالب الأحياء

استعرض المجلس تعميم الأمين العام لشؤون المجالس البلدية، بشأن شروط وضوابط التراخيص للقطاع الخاص بإنشاء وإدارة أسواق الماشية، واتخذ القرارات اللازمة حياله، كما استعرض الأعضاء طلب أهالي السليمانية بإنشاء ممشى لأهالي الحي من الجهة الشرقية بمحاذاة طريق الحرمين، وبحث المجلس الشكوى المقدمة من سكان حي الراية، والتي تضمنت حاجة الحي إلى إعادة تأهيل الأرصفة وصيانة الإنارة ومعالجة طفح المياه، وما تسببه من تكاثر للبعوض. وطلبهم بإعادة فتح الطريق الشمالي وإنشاء حدائق. وقرر المجلس الرفع لأمانة محافظة جدة بمطالب أهالي الحي لاتخاذ اللازم حيالها.