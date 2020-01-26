3 ملايين عملية بجوازات الشرقية

كشف متحدث جوازات المنطقة الشرقية العقيد معلا العتيبي لـ«دوت الخليج»، عن أعمال الجوازات خلال إجازة منتصف العام الدراسي 1441، وذلك للفترة من 8/5 وحتى 23/ 5/ 1441، والتي أنجزت في جميع فروعها 3513058 عملية.

المسارات العكسية

أشار العتيبي إلى أنه تم في جوازات جسر الملك فهد وجوازات منفذ البطحاء تفعيل خطة المسارات العكسية لمواجهة كثافة حركة المغادرين بالاستفادة من بعض مسارات قسم القدوم للمغادرة، وذلك عندما لا يكون بقسم القدوم كثافة قادمين. مضيفا سجلت كافة منافذ جوازات المنطقة الشرقية كثافة كبيرة في العابرين خلال إجازة منتصف العام الدراسي، حيث حققت جوازات جسر الملك فهد أعلى إحصائية يومية منذ إنشاء الجسر.

إحصاءات أعمال جوازات المنطقة الشرقية

العمليات المنفذة للجواز السعودي 23228

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العمليات المنفذة للمقيمين 65771

العابرين لمنافذ جوازات المنطقة الشرقية للفترة المشار إليها 3.000.000

عمليات إدارات وشعب متابعة الوافدين للمحالين إليها والمرحلين 2996