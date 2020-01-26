تصحيح أوضاع سوق أنعام الواحة

كشف أمين الأحساء المهندس عادل الملحم لـ«دوت الخليج»، أمس، إطلاق 7 برامج تطويرية لتصحيح الأوضاع في سوق الأنعام المركزي بالأحساء، بالتنسيق مع المستثمر في السوق، بهدف تنظيم وتحسين السوق، عبر تنفيذ خطة شاملة للتطوير، والعمل على تنظيم الحظائر وساحات الحراج، للوصول إلى أداء تشغيلي أفضل لخدمة المستفيدين من السوق، وفق معايير جودة في التنفيذ والمخرجات، وبما يتماشى مع تطلعات النمو ومتطلبات السوق.

وكانت أمانة الأحساء، ممثلة في وكالة الخدمات، أخلت مؤخرا الساحة المخصصة لأعمال الحراج، استعدادا للبدء في الأعمال التطويرية، ونقلت الساحة إلى موقع آخر مجاور للساحة السابقة.

وتولى فريق من أمانة الأحساء تقسيم الساحة الجديدة إلى عدة حظائر، وتوزيعها على الباعة ومربي الأغنام، وتخصيص جزء في وسط الساحة موقعا للمزاد، كما عملت الأمانة على تصحيح أوضاع السوق، وذلك بإزالة التشوهات البصرية، وإزالة المظلات العشوائية المجاورة للحظائر، وإزالة الإحداثات غير النظامية من البناء أو التشبيك، وتسوية الطرق الترابية ووضع تربة جديدة ودكّها، وصيانة دورات المياه وإزالة السيارات التالفة، علاوة على تكثيف النظافة العامة، وتوفير بيئة صحية، واقتراح مظلات بمواصفات فنية وجمالية.