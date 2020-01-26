تصحيح أوضاع سوق أنعام الواحة

وكانت أمانة الأحساء، ممثلة في وكالة الخدمات، أخلت مؤخرا الساحة المخصصة لأعمال الحراج، استعدادا للبدء في الأعمال التطويرية، ونقلت الساحة إلى موقع آخر مجاور للساحة السابقة.
وتولى فريق من أمانة الأحساء تقسيم الساحة الجديدة إلى عدة حظائر، وتوزيعها على الباعة ومربي الأغنام، وتخصيص جزء في وسط الساحة موقعا للمزاد، كما عملت الأمانة على تصحيح أوضاع السوق، وذلك بإزالة التشوهات البصرية، وإزالة المظلات العشوائية المجاورة للحظائر، وإزالة الإحداثات غير النظامية من البناء أو التشبيك، وتسوية الطرق الترابية ووضع تربة جديدة ودكّها، وصيانة دورات المياه وإزالة السيارات التالفة، علاوة على تكثيف النظافة العامة، وتوفير بيئة صحية، واقتراح مظلات بمواصفات فنية وجمالية.
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