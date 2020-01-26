السعودية اليوم / الخارجية المصرية تؤكد عدم وجود إصابات بفيروس كورونا الجديد بين المصريين بالصين



القاهرة 30 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 25 يناير 2020 م واس

أكدت الخارجية المصرية عدم وجود إصابات بعدوى فيروس كورونا الجديد بين أبناء الجالية المصرية في الصين.

وقالت في بيان اليوم، إن السفارة المصرية في بكين تقوم بمتابعة أوضاع أبناء الجالية المصرية في ووهان ومقاطعة خوبي، من خلال التواصل المباشر معهم سواء تلفونياً أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي الصينية، للاطمئنان عليهم وتقديم أي دعم ممكن لهم في ضوء قرار الحكومة فرض الحجر الطبي على المدينة بالكامل ووقف كافة وسائل النقل منها وإليها، مؤكدة أنه لا توجد أية حالات إصابة بين أبناء الجالية في المدينة أو في الصين.

وأضاف البيان أن السفارة قامت بتعميم عددٍ من البيانات على أبناء الجالية في المدينة بهدف حصر أعدادهم وجمع بياناتهم وتقديمها للسلطات الصينية، فضلاً عن قيام السفارة بالاتصال بالسلطات الصينية سواء في بكين أو ووهان للوقوف على أي مساعدة يمكن تقديمها للجالية في ظل الحظر.

وأكدت الخارجية على تقدير الجهود الحثيثة للحكومة الصينية في احتواء ومكافحة هذا المرض, معربة عن تضامنها مع الشعب والقيادة الصينية في هذا الظرف الصعب.

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