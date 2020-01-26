السعودية اليوم / سمو أمير الجوف يوجه بتأخير دوام مدارس المنطقة إلى التاسعة صباحا



سكاكا 30 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 25 يناير 2020 م واس

وجه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف بتأخير بداية الدراسة ليومي الأحد والاثنين 1 - 2 / 6 / 1441هـ إلى الساعة 09:00 صباحاً في جميع مدارس المنطقة ومحافظاتها والمراكز التابعة.

ويأتي توجيه سموه نظراً لموجة البرد الشديدة التي ستشهدها المنطقة بداية الأسبوع وحفاظاً على سلامة الطلاب والطالبات ومنسوبي ومنسوبات المدارس .

// انتهى //

23:35ت م

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