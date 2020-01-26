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تأخير بداية الدراسة في حائل وتبوك والقريات بسبب الطقس

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2020-01-25

متابعات الخليج 365 – الرياض

وجه مدير عام التعليم بمنطقة حائل المكلف بتأخير بداية الدراسة إلى الساعة التاسعة صباحًا يومي الأحد والاثنين 1- 2/ 6/ 1441هـ، في جميع مدارس المنطقة.

وأوضح الحساب الرسمي لتعليم حائل أن هذا يأتي نظرًا لموجة البرد الشديدة التي تشهدها المنطقة بداية الأسبوع؛ حفاظًا على سلامة الطلاب والطالبات ومنسوبي ومنسوبات المدارس.

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كما وجّه المدير العام لإدارة تعليم تبوك إبراهيم العُمري بتأخير بداية اليوم الدراسي من يوم الأحد الموافق 1/ 6 وحتى الخميس الموافق 5/ 6/ 1441هـ إلى الساعة 8:30ص في جميع المدارس.

فيما وجّه أيضًا مدير تعليم القريات، محمد الثبيتي، بتأخير بداية الدراسة إلى الساعة التاسعة صباحًا في جميع مدارس القريات.

وجاء ذلك نظرًا لموجة البرد الشديدة التي ستشهدها المنطقة هذا الأسبوع، وحفاظًا على سلامة الطلاب والطالبات ومنسوبي ومنسوبات المدارس، وذلك إنفاذًا لتوجيهات أمير منطقة الجوف فيصل بن نواف.

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