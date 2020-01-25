شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الثقافة يرعى حفل «آرتاثون»: نراهن على مواهب شبابنا والان نبدء بالتفاصيل
وألقى سمو وزير الثقافة كلمة شكر فيها المشاركين في مسابقة آرتاثون الذكاء الاصطناعي التي تعد خطوة سبّاقة للمملكة في هذا المجال، وأضاف أن "الفنون تشهد وثبة جديدة في أدواتها الإبداعية، واهتمت المملكة بالذكاء الاصطناعي كونه أحد مخرجات الثورة الصناعية الرابعة، وأداةً استراتيجية في بناء المستقبل والتخطيط له".
وأشار سموه إلى أن الـ "آرتاثون" يأتي تأكيداً لما تحتله الفنون من مكانة في رؤية المملكة المستقبلية "وهذا يكشف اهتمام القيادة الحكيمة بالثقافة بجميع قطاعاتها، واليوم نراهن على مواهب شبابنا في الإبداع الثقافي واستثمار الذكاء الاصطناعي في الفنون وفي الفعل الثقافي بكافة أشكاله، ونؤمن بالشراكات الدولية التي تعزز دوره في جميع مناحي الحياة"، منوها باهتمام الوزارة منذ تأسيسها بتعزيز الإبداع ومواكبة التطورات في الفنون والقطاعات الثقافية "لأن الإنسان جوهر التنمية وعمودها الفقري في بلادنا الغالية".
من جانبه أشار رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي ورئيس اللجنة الإشرافية العليا للقمة العالمية للذكاء الاصطناعي الدكتور عبدالله بن شرف الغامدي، إلى أن آرتاثون الذكاء الاصطناعي يهدف لتسليط الضوء على الإمكانات الإبداعية لتقنيات الذكاء الاصطناعي والفوائد الإيجابية التي تعود بها على البشرية، ويمثل هذا الجانب أحد المواضيع الرئيسة التي ستتناولها القمة العالمية للذكاء الاصطناعي.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الثقافة يرعى حفل «آرتاثون»: نراهن على مواهب شبابنا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.