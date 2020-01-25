شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الثقافة يرعى حفل «آرتاثون»: نراهن على مواهب شبابنا والان نبدء بالتفاصيل

رعى صاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة اليوم، حفل مسابقة آرتاثون الذكاء الاصطناعي في مركز الملك عبدالله المالي بالرياض، الذي جرى خلاله تكريم الفرق التي حظيت مشاريعها المقترحة باختيار لجان المسابقة، وسيتم تنفيذها وتقديم أبرزها في معرض فني خاص خلال القمة العالمية للذكاء الاصطناعي التي ستقام في الرياض أواخر شهر مارس المقبل.

وألقى سمو وزير الثقافة كلمة شكر فيها المشاركين في مسابقة آرتاثون الذكاء الاصطناعي التي تعد خطوة سبّاقة للمملكة في هذا المجال، وأضاف أن "الفنون تشهد وثبة جديدة في أدواتها الإبداعية، واهتمت المملكة بالذكاء الاصطناعي كونه أحد مخرجات الثورة الصناعية الرابعة، وأداةً استراتيجية في بناء المستقبل والتخطيط له".

وأشار سموه إلى أن الـ "آرتاثون" يأتي تأكيداً لما تحتله الفنون من مكانة في رؤية المملكة المستقبلية "وهذا يكشف اهتمام القيادة الحكيمة بالثقافة بجميع قطاعاتها، واليوم نراهن على مواهب شبابنا في الإبداع الثقافي واستثمار الذكاء الاصطناعي في الفنون وفي الفعل الثقافي بكافة أشكاله، ونؤمن بالشراكات الدولية التي تعزز دوره في جميع مناحي الحياة"، منوها باهتمام الوزارة منذ تأسيسها بتعزيز الإبداع ومواكبة التطورات في الفنون والقطاعات الثقافية "لأن الإنسان جوهر التنمية وعمودها الفقري في بلادنا الغالية".

من جانبه أشار رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي ورئيس اللجنة الإشرافية العليا للقمة العالمية للذكاء الاصطناعي الدكتور عبدالله بن شرف الغامدي، إلى أن آرتاثون الذكاء الاصطناعي يهدف لتسليط الضوء على الإمكانات الإبداعية لتقنيات الذكاء الاصطناعي والفوائد الإيجابية التي تعود بها على البشرية، ويمثل هذا الجانب أحد المواضيع الرئيسة التي ستتناولها القمة العالمية للذكاء الاصطناعي.