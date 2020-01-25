شكرا لقرائتكم خبر

«لمة شتاء» تبهج اليتيمات والمسنات وذوات الإعاقة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الرياض نظم مركز التأهيل الشامل للإناث بالقدس مبادرة «لمة شتاء»، جمعت خلالها يتيمات ومسنات وذوات إعاقة من نزيلات الدور والمراكز الإيوائية بمنطقة الرياض، وذلك في إحدى قاعات الاحتفالات. وتضمنت المبادرة فعاليات ثقافية وترفيهية وألعاب شعبية ومسابقات خفيفة، إلى جانب فقرة للراوية وعرض تراثي. وأوضحت مديرة المركز نوف الداود أن المبادرة تهدف إلى إدخال البهجة إلى نفوسهم.



Advertisements

ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

كانت هذه تفاصيل خبر «لمة شتاء» تبهج اليتيمات والمسنات وذوات الإعاقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.