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العثور على أقدم حفرة نتجت عن سقوط نيزك

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عثر باحثون في أستراليا على أقدم حفرة تسبب فيها أحد النيازك لدى سقوطه على الأرض، وهي حفرة يارابوبا التي يبلغ قطرها نحو 70 كلم، ولكنها تآكلت بشكل كامل.

وأكد الباحثون أن هذه الحفرة نتجت عن ارتطام أحد الأجرام السماوية بما يعرف اليوم بولاية أستراليا الغربية، قبل نحو 2,2 مليار سنة، وذلك حسبما ذكر الباحثون تحت إشراف تيمونس أريكسون من مركز ناسا جونسون لأبحاث الفضاء، بمدينة هيوستن الأمريكية، في دراستهم التي نشرت في العدد الحالي من مجلة «نيتشر كوميونيكيشنز» المتخصصة.

وكانت أجرام سماوية تسقط على الأرض بشكل مستمر في بداية عمر الأرض، ولكن حركات الغلاف الصخري للأرض (الصفائح التكتونية) وتآكل هذه الصفائح بمرور مليارات السنين تسببت في اندثار مثل هذه الفوهات بشكل تام.