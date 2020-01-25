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اغتصاب جماعي لمراهقة في وسط أفغانستان

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قال المتحدث باسم شرطة باميان، محمد رضا يوسفي أمس إن مجموعة من الرجال مجهولي الهوية اغتصبوا مراهقة (15 عاما) في إقليم باميان بوسط أفغانستان.

وأضاف أنه جرى اغتصاب الفتاة الفقيرة أمس الأول من جانب مجموعة من الرجال في قرية دوست بيك فولادي بمدينة باميان، وهى عاصمة الأقليم الذي يحمل الاسم نفسه.

ووقع الاعتداء عندما كانت الفتاة تغسل ملابس قرب أحد الأنهار في وضح النهار.

وقال يوسفي «الحادث قيد التحقيق الجاد، وتبحث الشرطة عن الجناة والتعامل معهم وفقا لذلك».