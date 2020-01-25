السعودية | "الذوق العام" يحارب أسئلة فضولية في السعودية

شكرا لقرائتكم "الذوق العام" يحارب أسئلة فضولية في السعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تحارب جميعة الذوق العام شرق السعودية أسئلة فضولية في المجتمع تسبب إحراجات وتخالف الذوقيات.

وأوضح مدير الجمعية، بدر الزياني، لـ"العربية.نت"، أن "الجمعية تبنت حملة احترام الآخرين للحد من أسئلة يتحسس الناس منها مثل: لماذا لم تتزوج؟ لماذا لم تُنجِب؟ لماذا لم تعمل؟ لماذا لم تُكمل دراستك؟ كم راتبك؟".

إلى ذلك أضاف الزياني: "تتجه الجمعية لتنفيذ برنامج لحديثي الزواج، حيث سيتم التواصل مع مختصين في العلاقات الأسرية لتهيئة النشء القادم بصورة ذوقية تُناسب القيم الإسلامية والهوية السعودية. كما تم تنظيم مبادرة "لبسي ذوق" لطالبات الجامعات تضمنت عرضاً تفاعلياً ومحاضرة في ثقافة اختيار الملابس الخاصة بالجامعة. وشاركنا بلوحات تثقيفية في جسر الملك فهد هدفنا من خلالها احترام الذوق العام في الجسر بين المسافرين والمركبات".

كما لفت إلى أن "البلاغات عن مخالفة الذوق العام تتم الآن عبر مراكز الشرطة، والمرحلة الثانية ستكون من خلال الشركات الأمنية"، مشيراً إلى أن آلية التبليغ عن المخالفين تكون بالاتصال فقط دون تصويرهم.