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عدن - ياسمين التهامي - أفادت الخارجية الإيرانية، السبت، بأن الولايات المتحدة منعت مواطنين إيرانيين اثنين، أحدهما يحمل لقب "سليماني"، من دخول الأراضي الأمريكية.

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ورد الآن.. سليماني حي يرزق وأمريكا تعلن القبض عليه اليوم السبت داخل الأراضي الأمريكية وإيران تعترف!



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وأوضحت الوزارة، في بيان، أن الأمن الأمريكي منع طالبا إيرانيا من دخول البلاد، رغم أنه يدرس في إحدى جامعاتها، فيما منع حرس الحدود سائق شاحنة من عبور الحدود مع كندا، لأن اسم عائلته "سليماني"، بحسب موقع قناة "روسيا اليوم".

واتهم البيان السلطات الأمريكية بفرض قيود على المواطنين الإيرانيين، وبسوء معاملتهم، وسؤالهم عن انتماءاتهم السياسية ومعتقداتهم الدينية، والاطلاع على حساباتهم الشخصية في مواقع التواصل الاجتماعي، بشكل "غير قانوني وغير إنساني ويشكل انتهاكا لحقوق الإنسان".



ووصفت الخارجية الإيرانية الإجراءات الأمريكية بأنها "عنصرية، وتقوم على أساس العرق والانتماء والدين أحيانا، ما يشكل انتهاكا للقانون الدولي".