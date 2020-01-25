شكرا لقرائتكم خبر عن حصيلة ”مرعبة” لقتلى الحوثيين في جبهة نهم .. رؤوس كبار وعمداء وقادة ألوية وكتائب.. ومحمد جميح يكشف المستور (الأسماء) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف الأكاديمي اليمني والكاتب الصحفي المعروف، الدكتور محمد جميح، عن حصيلة مرعبة، لقتلى الحوثيين خلال أيام في جبهة نهم شرقي العاصمة صنعاء، في مواجهات مع الجيش الوطني.

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حصيلة ”مرعبة” لقتلى الحوثيين في جبهة نهم .. رؤوس كبار وعمداء وقادة ألوية وكتائب.. ومحمد جميح يكشف المستور(الأسماء)



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وقال جميح في منشور رصده "بويمن" إن "مئات القتلى سقطوا من الحوثيين في نهم، خلال أيام... خدعهم عبدالملك الحوثي أنهم يقاتلون في سبيل الله، فيما هم يقاتلون مسلمين مثلهم..".



وأضاف: "كذب عليهم الحوثي أنهم ذاهبون إلى نهم، لقتال العدوان الصهيوأمريكسعودي، وبلاك ووتر والجنجويد في نهم، فوجدوا فيها أقيال حمير، وملوك السبئيين.".

وأوضح : "وهذه قائمة أولية بقتلى قيادات وضباط ومقاتلين تابعين للكهنوتي عبدالملك، زج بهم ليموتوا في جبال نهم، التي علمت الكاهن المسردب كيف يكون القتال..."... وقال: "أما آن للناس أن يكفوا عن الذهاب إلى حروب عبدالملك وإخوانه؟!".

أسماء القتلى:

١_عصام عبد الهادي سعيد السقاف / عميد

٢_ علي عبد الرزاق محمد الشرعي / قائد لواء برتبة عميد

٣_ يحيى على احمد السراجي/ عقيد

٤_ احمد صالح احمد الشامي / مقدم وحدة الهندسه وزراعة الالغام

٥_ عبد الرحمن المتوكل / مقدم مهندس وحدة الهندسة وزراعة الالغام

٦_ مراد صالح طاهر علي / رائد

٧_ علي احمد مسعود / نقيب

٨_ مصطفى عبد الغني جابر / ملازم

٩_ عقيل محمد النعمي

١٠_ احمد حسين احمد مهمل

١١_ علي حسين مهمل حسن مهمل

١٢_ فضل حسين ناصر ابو ست

١٣_ طه حسين احمد ابو ست

١٤_ محمد مصلح فارع الابيض

١٥_ احمد محمد ناجي سعدان

١٦_ رمزي احمد محمد ناصر القزعي

١٧_ حلمي فهد صالح محمد القديدي

١٨_ علي حسين علي القاسمي

١٩_ صالح احمد جميل

٢٠_ مالك محمد محمد الوشلي

٢١_ اسامة عبد الكريم احمد الديلمي

٢٢_ زيد علي احمد الديلمي

٢٣_ عبدالله احمد محمد الديلمي

٢٤_ محمد عباس محمد مطهر

٢٥_ علي حسين محمد عبد الخالق الكبسي

٢٦_ احمد يحي محمد عبد الخالق الكبسي

٢٧_ اسامة احمد محمد عبد الخالق الكبسي

٢٨_ صلاح صادق خميس _ طبيب

٢٩_ حمزة محمد علي المؤيد

٣٠_ ماجد يحيى حسن المؤيد

٣١_ شرف عبد السلام الحوثي

٣٢_ عدنان صالح الغليسي

٣٣_ مصطفى سلطان العليمي.

٣٤_ علي صالح علي ناصر النصيري

٣٥_ احمد اسماعيل الجرموزي

٣٦_ عمر عبد الغني العركاضي

٣٧_ محمد احمد ناصر الاهيف

٣٨_ الحسن صالح الامير / قايد مجموعه

٣٩_ ابو نصر الله المهلل

٤٠_ زيد سيلان

٤١- احمد هاشم محمد حمود صالح السراجي

٤٢- صادق عبد العزيز المروني.