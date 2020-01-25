“مكافحة المخدرات” تعرّف بعلامات تعاطي الحشيش وتوضح أضراره

قالت اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات إن مادة الحشيش تحتوي على العديد من المواد الخطرة، ومن أهمها مادة تتراهيدروكنابينول، ويُرمز لها بـ (THC)، والتي تتسبب في حدوث مشاكل صحية نفسية وجسدية.
وأوضحت اللجنة أن من العلامات الدالة على تعاطي شخص ما للحشيش؛ احمرار العينين، كثرة الهروب والانعزال، الجوع والعطش، الضحك المفاجئ دون مبرر، بطء في التركيز وضعف في الذاكرة، تبلد المشاعر، مخلفات من أدوات تدل على التعاطي. وأضافت أن من أضرار الحشيش؛ هلاوس سمعية وبصرية، اختلال إدراك الزمن والأشكال، اضطراب تحديد الزمان والمكان، الإصابة بأمراض القلق والفصام والاكتئاب.
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