القبض على “ملحن” أساء لزملائه في الوسط الفني على مواقع التواصل بمعرفات وهمية

كشف المشرف على الفعاليات الفنية في المملكة الإعلامي عبدالله مخارش عن إلقاء الجهات الأمنية القبض على أحد الملحنين الموسيقيين، لإساءته لزملائه في الوسط الفني على مواقع التواصل من خلال معرفات وهمية.

وقال مخارش، عبر حسابه في “تويتر”، إن المتهم صدر أمر بالقبض عليه من قبل النيابة العامة بسبب عدم تجاوبه مع جهات التحقيق. وأضاف أن محامياً تقدّم ببلاغ ضد “الملحن”، وعمل على متابعته حتى تم القبض عليه، حيث إن المذكور اعتاد على الإساءة لزملائه في الوسط الفني من خلال معرفات وهمية.