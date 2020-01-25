كشف المشرف على الفعاليات الفنية في المملكة الإعلامي عبدالله مخارش عن إلقاء الجهات الأمنية القبض على أحد الملحنين الموسيقيين، لإساءته لزملائه في الوسط الفني على مواقع التواصل من خلال معرفات وهمية.
وقال مخارش، عبر حسابه في “تويتر”، إن المتهم صدر أمر بالقبض عليه من قبل النيابة العامة بسبب عدم تجاوبه مع جهات التحقيق. وأضاف أن محامياً تقدّم ببلاغ ضد “الملحن”، وعمل على متابعته حتى تم القبض عليه، حيث إن المذكور اعتاد على الإساءة لزملائه في الوسط الفني من خلال معرفات وهمية.
كانت هذه تفاصيل خبر القبض على “ملحن” أساء لزملائه في الوسط الفني على مواقع التواصل بمعرفات وهمية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.