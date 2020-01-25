الرئيس الصيني: فيروس كورونا ينتشر بشكل سريع والبلد يواجه وضعاً خطيراً

قال الرئيس الصيني شي جين بينغ إن فيروس كورونا ينتشر بشكل سريع، وإن البلد يواجه وضعا خطيرا، وذلك في اجتماع عقده لمكتبه السياسي بشأن تدابير مكافحة انتشار فيروس “كورونا” في البلاد.
وأوضحت وسائل إعلام صينية أنه سيتم تركيز الموارد والمتخصصين في مستشفيات محددة لعلاج الحالات الشديدة مع عدم تأجيل العلاج بسبب التكلفة، كما سيتم ضمان توفير الإمدادات لإقليم هوبي وعاصمته ووهان. وكانت السلطات الصحية في الصين أعلنت اليوم تسجيل 1287 حالة إصابة مؤكدة في عموم البلاد بالالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس كورونا الجديد، بينها 237 إصابة في حالة حرجة.
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