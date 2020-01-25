شاهد .. سيارة مرور تحاصر مطلوب حاول الهرب عند محطة وقود في بريدة

︎ . تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” مقطع فيديو يرصد فيه لحظة اصطدام ومحاولة هروب قائد مركبة من طراز “جيب” عند محاولة إيقافه من قبل دوريات المرور في وقود “الخضراء” ببريدة في منطقة القصيم.

وبحسب مصادر فإن الحادثة وقعت يوم أمس الجمعة في بريدة، وتم القبض على الشاب، وتم إيقافه من قبل دوريات المرور لاستكمال الإجراءات النظامية.





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