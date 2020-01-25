اخبار السعوديه

ترقية وتعيين 24 قاضيا بديوان المظالم

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements
أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمرا ملكيا بترقية وتعيين 24 قاضيا بديوان المظالم على مختلف الدرجات القضائية. وأوضح رئيس ديوان المظالم، رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد محمد اليوسف، أن الأمر الملكي الكريم تضمن ترقية 4 قضاة من درجة «رئيس محكمة/ب» إلى درجة «رئيس محكمة/أ»، وترقية 4 قضاة من درجة «وكيل محكمة /ب» إلى درجة «وكيل محكمة/ أ»، وترقية 8 قضاة من درجة «قاضي/أ» إلى درجة «وكيل محكمة/ب»، وترقية 7 قضاة من درجة «قاضي/ب» إلى درجة «قاضي/أ»، وتعيين قاضٍ على درجة «قاضي/ب».

وأشار اليوسف إلى أن هذا الأمر الملكي الكريم، وما سبقه من أوامر ملكية، تُجسد الاهتمام والعناية التي يجدها مرفق القضاء الإداري ومنسوبيه من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين، خلال دعم كادره القضائي، ليتمكن من تحقيق رسالته، وإرساء مبادئ العدالة الناجزة.

تهنئة رئيس الهند وحاكم أستراليا

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير ، برقيتي تهنئة لرئيس جمهورية الهند رام ناث كوفيند، بمناسبة ذكرى يوم الجمهورية لبلاده.

كما بعث خادم الحرمين، وولي العهد، برقيتي تهنئة للحاكم العام لكومنولث أستراليا الجنرال ديفيد هيرلي، بمناسبة ذكرى يوم أستراليا.


Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ترقية وتعيين 24 قاضيا بديوان المظالم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا