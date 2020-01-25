ترقية وتعيين 24 قاضيا بديوان المظالم

وأشار اليوسف إلى أن هذا الأمر الملكي الكريم، وما سبقه من أوامر ملكية، تُجسد الاهتمام والعناية التي يجدها مرفق القضاء الإداري ومنسوبيه من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين، خلال دعم كادره القضائي، ليتمكن من تحقيق رسالته، وإرساء مبادئ العدالة الناجزة.
تهنئة رئيس الهند وحاكم أستراليا
كما بعث خادم الحرمين، وولي العهد، برقيتي تهنئة للحاكم العام لكومنولث أستراليا الجنرال ديفيد هيرلي، بمناسبة ذكرى يوم أستراليا.
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