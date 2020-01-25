ترقية وتعيين 24 قاضيا بديوان المظالم

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمرا ملكيا بترقية وتعيين 24 قاضيا بديوان المظالم على مختلف الدرجات القضائية. وأوضح رئيس ديوان المظالم، رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد محمد اليوسف، أن الأمر الملكي الكريم تضمن ترقية 4 قضاة من درجة «رئيس محكمة/ب» إلى درجة «رئيس محكمة/أ»، وترقية 4 قضاة من درجة «وكيل محكمة /ب» إلى درجة «وكيل محكمة/ أ»، وترقية 8 قضاة من درجة «قاضي/أ» إلى درجة «وكيل محكمة/ب»، وترقية 7 قضاة من درجة «قاضي/ب» إلى درجة «قاضي/أ»، وتعيين قاضٍ على درجة «قاضي/ب».

وأشار اليوسف إلى أن هذا الأمر الملكي الكريم، وما سبقه من أوامر ملكية، تُجسد الاهتمام والعناية التي يجدها مرفق القضاء الإداري ومنسوبيه من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين، خلال دعم كادره القضائي، ليتمكن من تحقيق رسالته، وإرساء مبادئ العدالة الناجزة.

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