السعودية اليوم / شرطة الشرقية تقبض على مواطن لتورُّطه في سرقة عدد من المنازل // للصحف //



الدمام 30 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 25 يناير 2020 م واس

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية، أن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، وفقاً لإجراءات البحث والتحرّي والاستدلال، أسفرت - بفضل الله تعالى - عن تمكن الجهات الأمنية بمحافظة الخبر من القبض على مواطن في العقد الثالث من العمر ، وذلك بعد توفر الدلائل على تورُّطه في سرقة عدد من المنازل.

‎وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقه أقر بسرقة (٧) منازل بمحافظة الخبر والاستيلاء على محتوياتها من مبالغ مالية ومجوهرات، وتم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

// للصحف // // انتهى //

22:18ت م

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